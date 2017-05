Prey 2, der Nachfolger zum Original-Prey, erschien bis heute nicht. Was umso trauriger ist, jetzt, wo wir den geplanten Story-Twist kennen.

Prey 2

Das erste Prey kam 2006 auf den Markt und sollte einen regulären Nachfolger erhalten. Prey 2 wurde auf der E3 2011 präsentiert und neben einem Trailer gab es auch schon Gameplay-Szenen zu sehen. Dann wurde die Entwicklung aber eingestampft. Wie sich jetzt herausstellt, hätte uns eine ziemlich beeindruckende Story-Entwicklung samt überraschendem Finale erwartet, wie Eurogamer berichtet. Das bedeutet natürlich, dass sich im Folgenden Spoiler für das gecancelte Prey 2 nicht vermeiden lassen.

Mehr: Prey - Hat nichts mehr mit dem eingestellten Prey 2 zu tun

In Prey 2 hätte der Protagonist Killian Samuel gegen Ende herausfinden sollen, dass er unzählige Male gestorben ist, ohne sich daran zu erinnern. Jedes Mal wurde sein Bewusstsein in einen neuen, geklonten Körper transferiert, der in seinem Safe House aufwacht. Allerdings ohne Erinnerung an seinen Tod und die Wiederauferstehung, was gekonnt mit den Respawn-Mechaniken in Games gespielt hätte.

Mehr: Prey 2 - Deshalb wurde der Science-Fiction-Shooter gecancelt

Das ganze, erschreckende Ausmaß der Angelegenheit hätte sich uns aber erst eröffnet, wenn wir auf einen Raum voller toter Klone gestoßen wären – Hunderte Kopien der von uns gespielten Hauptfigur. Doch damit noch nicht genug: Der richtig üble Plot-Twist kommt sogar erst noch.

Am Schluss des Spiels wäre Killian Samuels zur Erde zurückgekehrt und hätte ein friedvolles Familienleben bis ans Ende seiner Tage geführt. Er wäre im Kreise seiner Lieben und in Frieden gestorben. Allerdings nur, um dann nach seinem Tod einfach wieder in dem Safe House auf Nexus aufzuwachen in einem neuen, geklonten Körper.

Was sagt ihr dazu? Übel, oder?