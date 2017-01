Project CARS 2 hat schon eine interne Deadline für die Entwickler von Slightly Mad Studios.





Wie der CEO des Studios im Forum von Project CARS nämlich schreibt, plant man das Sequel im September für PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt zu bringen:



"Es ist immer noch ein sehr anstrengender Lauf, da wir am GUI und bei der Karriere etwas hinterherhinken, weswegen auch noch nichts in Stein gemeißelt ist," so Ian Bell. "Die aktuelle Einschätzung ist um den September rum."



Also, Rennspiel-Fans, markiert eure Kalender.