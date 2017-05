Ein einzigartiger Look und eine spannende Spielidee sind die beiden Standbeine des neuen Spiels der Bastion-Macher namens Pyre. Nun haben die Entwickler verraten, ab wann ihr neues Abenteuer erhältlich sein wird.

Pyre könnte Koop-Fans sehr glücklich machen.

Auch, wenn euch Pyre nichts sagt, stehen die Chancen recht gut, dass ihr entweder schon einmal über die hübschen Screenshots des Spiels oder das Erstlingswerk seiner Entwickler gestolpert seid: Bastion erschien 2011 und überschüttete das Team von Supergiant Games auf Anhieb mit einer Vielzahl von Preisen. Ihr Spiel erzählte mit einer markanten Off-Stimme die Geschichte eines Helden, der in einer surrealen Traumwelt Abenteuer bestehen muss. Mehr will ich an dieser Stelle über den Titel auch gar nicht verraten, das würde dem Titel zu viel vorwegnehmen.

Pyre ist nun das dritte Spiel der Entwickler und könnte sich - abgesehen von dem abermals faszinierenden Look - kaum mehr von den ersten Projekten des Teams unterscheiden: Pyre ist ein Party-RPG, lässt sich also am besten im Koop oder zu dritt spielen und schickt euch und eure Freunde in einen verbitterten Kampf, dem Land Downside wieder zur Freiheit zu verhelfen. Um dieses Ziel zu erreichen, müsst ihr in den sogenannten Riten gegen andere Teams antreten und sie in diesem Dodgeball-ähnlichem Spiel (oder hierzulande auch eher bekannt als Völkerball) besiegen. Über 20 Charaktere soll es geben und natürlich dürft ihr auch alleine spielen.

Wie wir nun wissen, erscheint Pyre am 25. Juli für PS4 und PC. Wer also schon längere Zeit nach einem neuen Koop-Spiel für die Couch gesucht hat, könnte hier im Juli also wirklich fündig werden - Supergiant Games sei Dank.

Wie gefällt euch Pyre?