Supergiant Games' kommendes RPG Pyre ist für die PS4 Pro optimiert.

Pyre ist das neue Projekt der Bastion- und Transistor-Macher.

Supergiant Games sind die Macher der beiden Indie-Spiele Bastion und Transistor, die mir insbesondere wegen ihrer wundervollen Soundtracks und einzigartigen Looks in Erninnerung geblieben sind. Pyre, das kommende Projekt der kalifornischen Entwickler, schlägt in die gleiche Kerbe und verspricht, audio-visuell ebenso zu beeindrucken.

Nun hat Supergiant Games bekannt gegeben, dass Pyre ebenfalls die PS4 Pro unterstützt und eine native 4K-Auflösung bieten wird. Außerdem soll das Spiel 60 Bilder pro Sekunde erreichen. Trophäenjäger und Platinierer dürfen sich zudem auf über 50 Trophys inklusive Platin-Kelch freuen, die dem Spiel zusätzliche Herausforderungen verschaffen.

Pyre ist ein fanszinierender Mix aus einem Rundenstrategie-RPG und einem Sport-Spiel: Gemeinsam mit unserer Party ziehen wir in einen verbitterten Kampf um das Land Downside, in dem wir in sogenannten Riten gegen andere Teams antreten und sie in einem Völkerball-ähnlichem Spiel besiegen. Über 20 Charaktere soll es geben und wir dürfen entweder alleine oder im Koop mit bis zu zwei weiteren Mitstreitenden spielen.

Pyre erscheint am 25. Juli 2017 für PS4 und PC. Der untere Trailer stellt uns den Multiplayer-Modus vor.