Mit Händlerdaten ist es ja immer so eine Sache: Entweder treffen sie genau ins Schwarze oder liegen einfach völlig daneben.





Daher solltet ihr diese Information auch mit der üblichen Prise Skepsis inhalieren.



Der britische Online-Händler LittleWoods behauptet, dass Red Dead Redemption 2 am 2. Oktober 2017 erscheinen wird. Und auch wenn dieser Termin legitim erscheint, schließlich fällt er in den angekündigten Herbst-Release-Zeitraum, so ist er natürlich nicht offiziell bestätigt.



Vor allem sei erwähnt, dass LittleWoods jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, besonders groß im Videogame-Business zu sein - zum Großteil findet man hier Kleidung.



Nunja, Infos von offizieller Seite werden wir mit Sicherheit schon bald bekommen - dann wissen wir auch, ob der 2. Oktober wirklich der Termin für RDR2 ist.