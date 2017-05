Ein Fan hat Hinweise darauf gefunden, dass der The Last of Us-Komponist Gustavo Santaolalla am Soundtrack zu Red Dead Redemption 2 beteiligt ist.

Schreibt Gustavo Santaolalla die Musik für Red Dead Redemption 2?

Nach der Veröffentlichung des ersten Trailers zu Red Dead Redemption 2, haben die Verantwortlichen von Rockstar Games keine weiteren handfesten Infos mehr zum kommenden Western-Spiel an die Öffentlichkeit fließen lassen, sodass sich seitdem viele Fans selbst auf Spurensuche begeben.

Nach Hinweisen auf die möglichen Hauptfiguren des Spiels, wirft ein NeoGAF-User nun die Möglichkeit in den Raum, dass der The Last of Us-Komponist Gustavo Santaolalla an der Musik zu Red Dead Redemption 2 beteiligt ist.

Simo, so der Name des NeoGAF-Users, sei am vergangenen Wochenende auf einen Twitter-User gestoßen, der Ähnlichkeiten zwischen der Musik aus dem Red Dead Redemption 2-Trailer und dem Santaolalla-Stück "Apertura" aus dem Soundtrack zu The Motorcycle Diaries (Die Reise des jungen Che) aus dem Jahr 2004 erkannt habe. Die Trailer-Musik sei ein Remix von Apertura.

Und hier der Trailer zu Red Dead Redemption 2 zum Vergleich:

Im Red Dead Redemption 2-Trailer kommt zwar ein Piano und keine Gitarre zum Einsatz, die Ähnlichkeiten sind aber auch für Musik-Nichtexperten offensichtlich. Gut möglich also, dass der argentinische Musiker am Soundtrack zum kommenden Open World-Westernspiel beteiligt ist. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Für den Score des Vorgängers zeichnen übrigens Woody Jackson und Bill Elm verantwortlich. Aus Jacksons Feder stammt außerdem die Musik zum Standalone-DLC Undead Nightmare und den GTA Online-Heists. Santaolalla indes kehrt mit seiner Musik in The Last of Us: Part 2 zurück.

Read Dead Redemption 2 soll im Herbst 2017 für PS4 und Xbox One erscheinen. Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht.