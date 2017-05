Dass Red Dead Redemption 2 verschoben werden musste, scheint nur die Spieler zu stören. Publisher Take Two bleibt gelassen und sagt, dass es letztlich egal ist, wann ein so großer Titel wie Rockstars Western-Abenteuer erscheint.

Auf Red Dead Redemption 2 müssen wir noch ein bisschen länger warten.

Mittlerweile dürften es die meisten Fans verdaut haben, dass Red Dead Redemption 2 doch nicht mehr in diesem Jahr erscheint. Das Western-Abenteuer von Rockstar Games wird erst im Geschäftsjahr 2019 aufschlagen, was für einen Release frühestens im April 2018 spricht. Für Spieler mag die Wartezeit nervig sein, doch für Publisher Take Two ist der Release-Termin von Red Dead Redemption 2 egal.

Im Rahmen einer Investorenkonferenz sagte Take Two-CEO Strauss Zelnick:

"Ich glaube nicht, dass bei einem derartigen Titel das Release-Fenster wirklich wichtig ist. [...] Das erste Red Dead Redemption erschien im Mai und es war ein außerordentlich erfolgreicher Titel. Kunden konsumieren ihre Unterhaltung mittlerweile das gesamte Jahr über, sie hören damit in den Sommermonaten nicht einfach auf. Wir glauben, dass wenn wir den Leuten eine außergewöhnliche Erfahung bieten, dann kommen sie auch."

Neben Red Dead Redemption 2 plant Take Two auch noch mit einem weiteren Release eines großes Franchises im nächsten Jahr. Noch ist nicht klar, welches Spiel uns neben NBA 2K und WWE 2K zusätzlich erwarten könnte, doch Borderlands 3 scheint in der Gerüchteküche besonders beliebt zu sein.

Habt ihr die Verschiebung von Red Dead Redemption 2 kommen sehen?