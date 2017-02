Das bedeutet allerdings nicht, dass GTA Online abgeschaltet wird oder sowas.





Während Take-Two Interactives Finanzkonferenz für die Ergebnisse des dritten Quartals des aktuellen Fiskaljahres bestätigte man, dass ein Hauptfokus des Unternehmens Red Dead Redemptions 2s "Online Angebot" sei.



Take-Two CEO, Strauss Zelnick, ging nicht näher auf diese Aussage ein, außer zu erwähnen, dass "große Vorfreude" auf Red Dead Redemption 2 herrsche und Rockstar in der Zukunft nähere Details bekannt geben wird.



Ein Aktionär fragte, ob GTA Online und Red Dead Redemption Online koexistieren können, woraufhin Zelnick erklärte, dass Unterhaltung ein Verlangen und keine Notwendigkeit sei, weswegen "passionierte Fans all das, was sie wollen, konsumieren werden".



Rockstar Games wird Grand Theft Auto Online also nicht einfach vom Stecker ziehen, wenn Red Dead Redemption 2 erscheint. War ja auch klar, oder?



Prognosen für die Verkaufszahlen für das sehnsüchtig erwartete Sequel wollte Take-Two allerdings nicht geben. Aus Red Dead Redemptions Verkäufen machte man jedoch kein Geheimnis: Bis dato werden sie auf 15 Millionen gezählt