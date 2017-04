What Remains of Edith Finch hat erste Kritiken überstanden und dabei überaus gut abgeschnitten. Hier findet ihr eine Übersicht über die wichtigsten Reviews und Tests.

What Remains of Edith Finch überzeugt bisher im internationalen Pressespiegel.

Gestern erschien das von Annapurna Interactive herausgegebene Spiel What Remains of Edith Finch für PS4 und PC. Bei dem Grusel-Adventure handelt es sich um eine Sammlung verschiedener Kurzgeschichten, die den Tod jedes einzelnen Mitglieds der scheinbar verfluchten Finch-Familie in den Vordergrund rücken.

Nachdem das Spiel bereits 2016 erscheinen sollte, gab es vorerst kaum Informationen vom Indie-Studio Giant Sparrow, bis sie im März via Twitter bekanntgaben, dass es am 25.04.2017 erscheinen wird.

Mit einer durchschnittlichen Wertung von 88 erhält das Spiel im internationalen Pressespiegel durchweg positiven Bewertungen.

Susan Arendt von Polygon beispielsweise hat die Geschichte der Finches besonders gepackt:

"In Edith Finch ist der Tod allgegenwärtig und das Leben die Überraschung. Die Geschichten sind bis zu ihrem unglücklichen Ende, zauberhaft. Ich war traurig, dass ich die Finches nicht kennenlernen konnte, als sie noch lebten, aber dankbar für die Möglichkeit, egal wie, ein bisschen über sie zu erfahren. Der letzte Abschied rührte mich zu Tränen, aber What Remains of Edith Finch ist, ohne Zweifel, Liebe."

User Mandala11 findet klare Worte zum emotionalen Aspekt des Spiels:

"Man kann den Score eines so kurzen Spiels, das es schafft, Emotionen zu durchbrechen, nicht unter 10 setzen."

Was das GamePro-Team von dem Spiel hält, erfahrt ihr in Kürze. Die internationalen Test-Wertungen könnt ihr unterdessen in dieser Übersicht nachlesen: