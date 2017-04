Ein neues Making Of-Video bestätigte den Nachfolger zu Resident Evil 7 und deutete an, dass er ebenso Horror-lastig werden wird wie sein Vorgänger.

Resident Evil 7 soll der Start einer neuen Reihe sein.

Resident Evil 7 schlug eine komplett andere Richtung ein als seine Vorgänger und ließ die immer mehr in Richtung Action abdriftende Reihe zurück an seine Survival-Horror-Wurzeln zurückkehren. Wer sich über diese Wendung gefreut hat, dürfte sich auch über die neuesten Nachrichten bezüglich des Horror-Franchises freuen.

Wie Resident Evil 7 Executive Producer Jun Takeuchi in einem Making Of-Video (via Gamerant) erklärte, sei der siebte Teil der "Start einer neuen Reihe" und deutete so an, dass Resident Evil 8 einen ähnlichen Stil haben würde. Pläne für das nächste Spiel des Resident Evil-Franchises seien bereits "in Bewegung". Auch wenn es einige gravierende Unterschiede zu Resident Evil 7 haben könnte, solle es im Kern ein ähnliches Spiel mit dem Fokus auf Horror und nicht auf Action sein. Auch die First-Person-Perspektive soll zurückkehren.

Jun Takeuchi erklärte ebenfalls, dass die Entwicklung der Technologie eine Rolle für Resident Evil 8 spielen könnte. Damit deutet er womöglich auf die Entwicklung von PlayStation VR hin. Resident Evil 7 ist eine der ersten längeren VR-Erfahrungen und einer der ersten großen Vollpreistitel, der die Virtual Reality-Hardware unterstützt.

Natürlich könnte sich der Kommentar auch auf Project Scorpio beziehen, das Microsoft während der diesjährigen E3 enthüllen möchte, oder die kürzlich veröffentlichte Nintendo Switch, die euch auch unterwegs ein großes Resident Evil spielen lassen könnte.

Allerdings dürfte es noch eine ganze Weile dauern bis wir mehr über Resident Evil 8 erfahren - und ob das Horrorspiel überhaupt so heißt. Die Andeutung, dass "Pläne in Bewegung" seien, lässt ein noch recht frühes Stadium der Planung vermuten, ebenso wie die Tatsache, dass Resident Evil 7 erst Anfang diesen Jahres erschien.

Wie wir das Horrorspiel fanden, erfahrt ihr in unserem Test.

Was wünscht ihr euch von Resident Evil 8? Seid ihr glücklich oder eher traurig darüber, dass es erneut die Horror-lastige Richtung von Resident Evil 7 einschlagen soll?