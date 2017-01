Wie bei so gut wie jedem Spiel, herrscht auch bei Resident Evil 7 ein Embargo.





Doch das fällt am Montag, den 23. Januar, um 15:00 Uhr.



Ab diesem Zeitpunkt werden somit die ganzen Tests und Kritiken zu Resident Evil 7 eintreffen.



Bisherige User-Berichte von Leuten, die bereits ein Exemplar des Spiels ergattern konnten, fallen übrigens ziemlich positiv aus. Man darf also gespannt sein, was die Presse zu dem Spiel sagt.