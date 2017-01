Wenn ihr in zwei Wochen zufällig in London sein solltet, dann dürft ihr euch einer gruseligen Real-Life-Experience hingeben.

Resident Evil 7: The Experience folgt einer Storyline, die von Resident Evil 7 inspiriert wurde und euch ein 45 Minuten langes Grusel-Erlebnis an einem spukigen und baufälligen Austragungsort einbringt.



Vom 20. bis 23. Januar, zwischen 13 und 22 Uhr, dürfen Besucher in die Rolle eines Journalisten-Praktikanten schlüpfen, der für ein paranormales TV-Produktionsteam arbeitet. Untersucht werden muss das Verschwinden eines Crew-Mitglieds, der nie aus dem Haus zurückgekehrt ist.



Dabei müssen dann Rätsel gelöst und Hinweisen gefolgt werden. Zudem solltet ihr mit "unerwarteten Unterbrechungen" rechnen und mit eurem Team zusammenarbeiten, um ersichtliche und weniger ersichtliche Hindernisse zu überwinden.



Das Erlebnis ist kostenlos für die Besucher von Londons East End. Resident Evil 7: The Experience hausierte im Oktober auch schon in LA, kostete dort allerdings 35 US-Dollar Eintritt. Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr auf der unten verlinkten Webseite.



Teilnehmer dürfen neben der Real-Life-Experience außerdem eine Demo-Version von Resident Evil 7 anspielen.