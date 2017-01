Viele ahnten schon, dass Resident Evil 7 ein Third-Party Xbox Play Anywhere-Titel wird - jetzt ist es offiziell!

Via Twitter bestätigte Xbox Boss Phil Spencer diesen Fakt:

RESIDENT EVIL 7 biohazard confirmed for @Xbox Play Anywhere – buy once, play on both Xbox One & @Windows 10 PC. https://t.co/yhcwjEnjla — Phil Spencer (@XboxP3) 18. Januar 2017

"Resident Evil 7 biohazard ist ein Xbox Play Anywhere - einmal kaufen, sowohl auf Xbox One als auch Windows 10 PC spielen."



Wie es Spencer schon erklärt, bedeutet Play Anywhere, dass ihr zwei Versionen des Spiels zum Preis von einem Game erhaltet.



Ihr könnt dann dank geteilter Speicherstände sogar je nach Lust auf der Plattform spielen, die ihr möchtet, ohne von vorne anfangen zu müssen.



Resident Evil 7 ist somit das erste Third-Party-Triple-A-Spiel, das Play Anywhere erlaubt.