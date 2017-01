Capcom hat aktuelle Zahlen rund ums Thema Resident Evil 7 veröffentlicht.





Demnach wurde Resident Evil 7 2,5 Millionen mal ausgeliefert, während die The Beginning Hour-Demo des Spiels ganze 7 Millionen mal heruntergeladen wurde.



"Mit der neuen RE ENGINE, eine firmeneigene Spiele-Engine, die in-house für diesen Titel entwickelt wurde, hat Capcom Hardware-Spezifikationen an ihre Grenzen gebracht," so Capcom.



"Das Resultat daraus ist, dass der Titel weltweit Aufmerksamkeit erlangen konnte. Die Downloads der Demo-Version übersteigen 7,15 Millionen - ein Rekord für die Serie - und das Spiel verkauft mehr als 2,5 Millionen Einheiten."



Den Horror-Spaß könnt ihr auf PC, Xbox One und PlayStation 4 zocken.