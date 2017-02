Resident Evil 7 befindet sich damit auf dem Weg Resident Evil 3 und Resident Evil 5 auszustechen.





Dafür müsste Resident Evil 7 nur noch eine weitere, dritte Woche schaffen, auf dem ersten Platz der UK-Charts zu verweilen. Derzeit ist es somit die zweite Woche in Folge, in der das Horror-Game alle anderen Spiele von sich stößt.



Wenn wir Resident Evil 7 auch nächste Woche auf dem Topspot sehen, dann ist der siebte Hauptableger des Franchises der neue Rekordhalter für die längste Zeit auf dem ersten Platz in Folge.



Hier die gesamte Software Top Ten aus dem UK: