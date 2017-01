Wer Resident Evil 7 selbst schon angezockt hat, der wird bereits erkannt haben, dass es technisch so gut wie gar nichts zu bemängeln gibt.

Und genau das bestätigen uns auch DigitalFoundry, die Resident Evil 7 ihrer Tech-Analyse unterzogen haben.



Die visuelle Erfahrung von Resident Evil sei den Prüfern zufolge "grundsätzlich exzellent auf allen Plattformen," während die PS4-Version allerdings ein ganz kleines bisschen die Nase vorne hat.



Das Spiel läuft in nativen 1080p bei 60FPS und genießt damit einen minimalen Auflösungsboost sowie kleine Verbesserungen bei der Beleuchtung. Die Xbox One-Fassung gewährt hingegen eine etwas schlechtere Bildqualität und kann die 60FPS nicht festgesetzt halten.



Dennoch ist die Xbox One-Version "insgesamt exzellent", also ziert euch nicht, euch eine Kopie des Spiels zu besorgen.



Auf dem PC erhaltet ihr die "technisch vollkommenste" Version, die mit höherer Auflösung, zusätzlichen Motion Blur-Effekten und besserem Anti-Aliasing daherkommt.



DigitalFoundry bewertet die PS4-Version dank des PS VR-Supports aber als die "komplette Packung" - so lange eben, bis auch andere Virtual Reality Headsets auf dem PC unterstützt werden.