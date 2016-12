Bei Capcom scheint man sich das Feedback der Fans tatsächlich zu Herzen zu nehmen.





Mit dem Official PlayStation Magazine hat Executive Producer Jun Takeuchi über Resident Evil 7 gesprochen und allen Fans des Resident Evil-Franchises Hoffnungen gemacht.



So erzählte Takeuchi, dass Resident Evil 6 zwar ein "tolles Spiel" war, jedoch viele Fans fanden, dass es "zu sehr in die Richtung eines Action-Blockbusters" ging. Daher hat das Entwickler-Team auch versucht mit Resident Evil 7 zu den "Survival Horror-Wurzeln" zurückzukehren.



"Der Zeitpunkt war der richtige, denn das Franchise lief auf seinen 20. Geburtstag zu. Daher hat das Team bei Capcom zurück geschaut, was Resident Evil eigentlich so einzigartig und besonders gemacht hat."



"Wir fragten uns: 'Wie können wir den Leuten 2017 dieselbe Sensation geben, die man gefühlt hat als man 1996 das erste Spiel spielte?'"



Takeuchi wurde auch gefragt, wie man eigentlich darauf kam von der Serienklassischen Third-Person-Perspektive auf die First-Person-Sicht zu wechseln, "Intern war man besorgt... eine Sache, die häufig aufkam war, dass Resident Evil ein Spiel ist, dass oft auf Helden-Charakteren basiert,".



"Leons und Claires und so weiter. Wenn man in die First-Person geht und den Charakter nicht auf dem Bildschirm sieht, ist es dann wirklich dieselbe Art von Spiel? Ist es immer noch Resident Evil?"



"Aber ich war überzeugt, dass wir es so machen sollten, denn in der First-Person kann man gruselige Dinge machen, die man nicht in der Third-Person umsetzen kann."



"Wir mussten es einfach versuchen und als wir unsere aller erste spielbare Version fertig hatten, machte es bei allen Klick - sogar bei den Zweiflern."