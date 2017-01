Kaum ist Resident Evil 7 erschienen, geht es auch schon um die Zusatzinhalte zu dem Game.





Mit dem Banned Footage Vol. 1 DLC erhaltet ihr zwei neue Kapitel und einen neuen Modus für Resident Evil 7. Die beiden Kapitel heißen Bedroom und Nightmare - bei ersterem werdet ihr versuchen müssen aus einem abgeschlossenen Raum zu entfliehen, während ihr in letzterem Gegnerwellen bis zum Morgengrauen überleben müsst.



Der zusätzliche Modus heißt Ethan Must Die und wird als "knallharter Modus, abseits der Tapes und Story des Hauptspiels" beschrieben.



Banned Footage Vol. 1 erscheint am 31. Januar für PlayStation 4 und am 21. Februar für PC und Xbox One. Kosten wird der Zusatzinhalt 9,99 Euro.



DLC Nummer zwei nennt sich Banned Footage Vol. 2 und folgt am 14. Februar auf PS4 und ebenfalls am 21. Februar auf PC und Xbox One und kostet 14,99 Euro.



Dieser bringt euch zwei neue VHS-Tape-Szenarios sowie einen weiteren neuen Modus ein: