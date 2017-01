Resident Evil 7 kann auf PS4 ab heute schon ein kleines bisschen erweitert werden.

Der Banned Footage DLC Vol. 1 ist ab sofort auf PlayStation 4 verfügbar. Am 14. Februar folgt dann der Banned Footage DLC Vol. 2 für PS4, während Xbox One- und PC-Spieler von Resident Evil 7 ab dem 21. Februar beide DLC herunterladen können.



Und im Frühling wird es dann noch den kostenlosen "Not a Hero"-DLC für alle Spieler geben.