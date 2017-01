Je nachdem wie empfindlich ihr seid, könnte diese Information schon als Spoiler gelten.





Einige Spieler sind bereits im Besitz von Resident Evil 7 und pflastern das Netz mit Informationen zu dem Horror-Game. So erfahren wir jetzt auch, dass es drei Schwierigkeitsgrade gibt.



Und die sehen so aus:

Casual

Schnell regenerierende Gesundheit

Regelmäßige Checkpoints

Angriffe von Gegnern verursachen weniger Schaden, sie sind langsamer und nicht so intelligent

Unendliche Speichermöglichkeiten

Normal

Gesundheit regeneriert sich, allerdings nicht so schnell wie im Casual-Schwierigkeitsgrad

Checkpoints sind weniger häufig

Feindschaden ist höher, sie sind schneller und intelligenter als im Casual-Schwierigkeitsgrad

Unendliche Speichermöglichkeiten

Madhouse

Gesundheit regeneriert sich gar nicht

Keine Checkpoints

Feinde sind schneller, tödlicher und haben exklusiv in diesem Modus Spezial-Attacken

Es ist wesentlich schwieriger sich vor Feinden zu verstecken

Man kann nur speichern, wenn man Kassetten findet

Madhouse bringt euch also offensichtlich all die Eigenschaften ein, die man in den alten Resident Evil-Games über sich ergehen lassen musste.