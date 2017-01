Wow, also werden wir im Spiel oft sterben. Und uns noch öfter in die Hosen machen.





Dieses brisante Detail gab Capcoms Hajime Horiuchi gegenüber Xbox: The Official Magazine zu verstehen:



"Der Schwierigkeitsgrad ist ein kleines bisschen höher als in vorherigen Titeln, was wir mit voller Absicht getan haben," so Horiuchi.



"Wir wollten uns mehr auf den Aspekt der Angst fokussieren. Wir waren besorgt, dass ein zu einfacher Schwierigkeitsgrad und zu leichte Feindbegegnungen dafür sorgen würden, dass die Spieler nicht die Anspannung zu spüren bekommen, nicht die Angst fühlen."



"Wir wollten sicherstellen, dass man selbst in einer Eins-gegen-Eins-Situation weiß, dass dieser einzelne Gegner dich töten kann."



Resident Evil 7 wird am 24. Januar erscheinen.