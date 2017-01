Macht die PS4 Pro Resident Evil 7 eigentlich noch schärfer? Ja, macht sie.

Der YouTube-Channel Candyland vergleicht im obigen Video die Grafik von Resident Evil 7 zwischen der PlayStation 4 und der PlayStation 4 Pro im 4K-Modus.



Auf der PS4 Pro erreicht das Horror-Spiel eine Auflösung von 1656p, die auf 2160p hoch skaliert werden.



Candyland merkt an, dass das Bild auf PS4 Pro "deutlich schärfer" als auf Xbox One und der Standard-PS4 wirkt. Jedoch "treten bei der PS4 Pro post-processing-Effekte wie etwa chromatische Abberration, Vignetting und einen Unschärfefilter – die zur unheimlichen und düsteren Atmosphäre beitragen, aber das Bild unscharf machen - durch die höhere Auflösung auf der PS4 Pro etwas in den Hintergrund".