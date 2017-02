Zumindest dann, wenn ihr richtig gut in dem Spiel seid.

Resident Evil 7 eignet sich nahezu perfekt für Speedruns, was durch freischaltbare Goodies wie unendlich Munition, sogar noch unterstützt wird.



Daher ist die Community aktuell auch ziemlich fleißig, ständig neue Rekorde aufzustellen, so wie beispielsweise uhTrance, der seinen vorherigen Weltrekord gebrochen und Resident Evil 7 in einer Zeit von 1:33:16 durchgezockt hat. Damit machte er den bis dato schnellsten NG+-Spieldurchgang der Welt... und den wird er wahrscheinlich selbst wieder brechen.



Neben den Speedrunnern sind auch Resident Evil 7-Fans im Allgemeinen ziemlich hungrig auf neuen Content, obwohl das Spiel gerade mal eine Woche auf dem Markt ist. Capcom hat noch ein paar DLC für uns auf Lager und kann uns damit hoffentlich sättigen.