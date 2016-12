Performance-Gleichheit auf beiden Konsolen... PlayStation 4 und Xbox One genießen endlich mal wieder Parität!





Im Interview mit GamingBolt hat der Produzent von Resident Evil 7, Masachika Kawata, bestätigt, welche Auflösung und Framerate bei dem kommenden Horror-Spiel auf Konsolen erwartet werden darf.



Und es sind sowohl auf PS4 als auch Xbox One knackige 1080p bei geschmeidigen 60 Bildern pro Sekunde. Zudem wird HDR auf Xbox One S, PS4 und PS4 Pro unterstützt.



Daneben hat Kawata auch noch seine Gedanken zur PS4 Pro und der 2017 erscheinenden Xbox Scorpio geäußert, "Das wichtigste bei neuer Hardware ist es, sicherzustellen, dass nicht nur eine Partei von diesem neuen Produkt begeistert ist,".



"Es muss wirklich auf Gegenseitigkeit beruhendes Interesse - auf der Hersteller-Seite, Publisher-Seite und Verbraucher-Seite - bestehen. Und nur wenn alle an Bord sind und jeder von dem Produkt begeistert ist, dann ist es möglich die Gaming-Industrie auszubauen und die User-Base zu steigern. Denn ansonsten wäre es nur ein extremer Mehraufwand auf unserer Seite."