Einem Modder ist es gelungen, die First-Person-Perspektive von Resident Evil 7 einfach zu einer Third-Person-Perspektive zu machen.

Und das Resultat ist in gewisser Weise irgendwie verstörend:

Der verantwortliche Modder heißt Tom Humble und hat an der Resident Evil 7: The Beginning Hour-Demo herumgebastelt. Und ja, Protagonist Ethan hat offensichtlich keinen Kopf... das ist für Spiele aus der First-Person-Perspektive in der Tat aber nichts ungewöhnliches.



Resident Evil 7 wird am 24. Januar für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen... dann wird allerdings in der First-Person-Perspektive gespielt.