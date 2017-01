Morgen wird das Review-Embargo aufgehoben, doch diejenigen, die ihre Spiele-Kopie nicht direkt von Capcom erhalten haben, dürfen auch schon vorher Tests veröffentlichen.





Und genauso ist es bei PurePlayStation gelaufen, die sich ihr Resident Evil 7 aus anderen Quellen besorgt, durchgezockt und getestet haben.



Der Kritiker schreibt in seiner Review, dass Resident Evil 7 erstmal gar nicht den Anschein erweckt, etwas mit der Serie zu tun zu haben, bezeichnet die Boss-Kämpfe als besonders positiv und dass er etwa neuneinhalb Stunden für seinen ersten Spieldurchgang benötigt habe.



Die verfügbaren Waffen erwähnte der Tester ebenfalls - also Achtung Spoiler: Euch erwarten Handwaffen, Shotgun, Flammenwerfer, Kettensäge, Maschinengewehr, Messer, DIY-Granaten und ein Granatwerfer. Die Munition sei so regelmäßig auffindbar, dass die Balance genau richtig sei, schreibt der Redakteur weiter. Man hat nicht zu viel, kann damit allerdings überleben.



Die Grafik sei zudem so beeindruckend, dass die dargestellte Gewalt sowie die gesamten Horror-Effekte nichts für die Zartbesaiteten sei. Auch die phänomenale Synchronisation trage ihren unheimlichen Teil dazu bei.



Resident Evil 7 wird von PurePlayStation als ein "Must Buy" bezeichnet und erhält eine Wertung von 9/10. Der neueste Ableger der Serie bringt jene nicht nur zurück in Form, sondern perfektioniere sie, heißt es im Fazit. Oldschool-Fans werden es lieben und neue Fans erhalten die perfekte Möglichkeit, in das Franchise einzusteigen.