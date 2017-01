Denuvo gilt eigentlich als eines der sichersten Tools für den Schutz von Videospielen.





Allerdings haben es nun Leute geschafft, das bei Resident Evil 7 eingesetzte Denuvo in weniger als fünf Tagen zu knacken. Das bedeutet im Grunde, dass in den nächsten Monaten alle mit Denuvo geschützten Spiele ebenfalls geknackt werden - und Neuerscheinungen eigentlich auch keine Chance mehr haben, geschützt zu bleiben.



Publisher, die in die Sicherung für missbräuchliche Eingriffe investierten, werden sich jetzt wahrscheinlich ärgern, während es PC-Spieler, die Spiele boykottierten, die durch Denuvo geschützt wurden, hingegen freuen wird.



Ob Capcom Denuvo nun von Resident Evil 7s PC-Fassung entfernen wird, werden wir wahrscheinlich in den kommenden Tagen sehen. Crytek, Playdead und Bethesda machten es nämlich ähnlich: Nachdem The Climb, Inside und DOOM gecrackt wurden, ließ man auch den Denuvo-Schutz weg.