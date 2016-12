Wer einen PC besitzt, der ausreichend leistungsstark ist, kann sein Resident Evil 7 auch in 4K zocken.

Wem das nicht möglich sein sollte, der kann sich wenigstens Videos davon anschauen, wie andere Menschen mit leistungsstarken Rechnern Resident Evil 7 in 4K zocken:

Resident Evil 7 wird neben dem PC übrigens auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Am 24. Januar ist es so weit.