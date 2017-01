Wenn ihr Resident Evil 7 nächste Woche völlig unvoreingenommen spielen möchtet, dann haltet eure Fühler aufrecht.





Ihr müsst nämlich sofort erahnen, ob sich hinter irgendeinem Link ein Spoiler zu Resident Evil 7 verbergen könnte.



Dadurch, dass Resident Evil 7 in manchen Ländern bereits verkauft wird, findet man Livestreams, Screenshots, Videos und ganze Threads in Foren (Reddit und NeoGAF), die das Thema behandeln.



Neben der Story wurden auch Informationen zur Spielzeit offenbart. Sollte das für euch auch zu Spoilern zählen, dann lest bestenfalls nicht weiter.



Demnach heißt es, dass Resident Evil 7 auf dem Normal-Schwierigkeitsgrad in etwa 10 Stunden durchspielbar ist.



Resident Evil 7 wird hierzulande am 24. Januar für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.