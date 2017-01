RiME wurde "neu-angekündigt" und erscheint jetzt neben PS4 auch für PC, Xbox One und Nintendo Switch.





Da sich das Interesse an dem Spiel dadurch wieder um einiges hochgesteigert hat, begab sich der Community Manager kürzlich auf NeoGAF und gab ein Statement zur Entwicklung von RiME ab.



"Hi an alle, ich habe mich früher schon einmal in einigen der Threads zu RiME vorgestellt, aber ich mache es jetzt hier nocheinmal ganz schnell, bevor ich mich einiger Posts hier annehme.



Mein Name ist Tim; ich bin der Team Grey Box' Community Manager für RiME. Als ihr das erste mal etwas über RiME gelesen habt, war es ein PlayStation-Exklusivspiel und während das die Vergangenheit von RiME darstellt, ist das Spiel, das ihr heute seht, mit Grey Box entstanden.



Wir helfen Tequila Works das Spiel zu machen, das sie sich ursprünglich vorgestellt haben und helfen ihnen dabei, diese Vision zu veröffentlichen. Der alte Trailer und die alten Informationen, zeigen eine sehr frühe Version von RiME und sind nicht repräsentativ für das finale Produkt, das dieses Jahr veröffentlicht wird.



Ich habe Posts gesehen, die fragen, ob das Spiel echt ist und ich kann euch versprechen, dass es sehr echt ist. Von dem Zeitpunkt an, an dem ich hier zu Arbeiten begann, habe ich angefangen RiME zu spielen, ich habe ihm beim Wachsen zugesehen, gab Feedback zum Gameplay ab und hatte Meetings mit Tequila Works in ihren Büros in Madrid.



Nichts von dem, was ihr heute zu RiME seht, ist fake. Das gesamte Footage wurde zu 100% von einer echten spielbaren Version des Spiels genommen.



Einige kommentierten auch die FPS im Trailer - es wurde mit einem Entwickler-Build aufgezeichnet und das Spiel wird immer noch optimiert. Wir werden RiME für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen und wie ich schon sagte, erscheint es im Mai - und sobald wir einen konkreteren Erscheinungstermin haben, werden wir es euch wissen lassen.



RiME ist ein aufregendes Abenteuer-Spiel, an dessen Arbeit ich wirklich Spaß hatte und ich weiß, dass es den Leuten auch Spaß machen wird. Ich bin froh, dass ihr Teil dieses Abenteuers seid und ich kann es kaum erwarten bis ihr selbst Handanlegen könnt!"



Zur Vergangenheit des Spiels äußerte sich Tim auch nochmal genauer:



"Ich kann nicht über das sprechen, was früher mal war, denn wir arbeiten mit TW erst seit etwas mehr als einem Jahr an RiME. Ich habe in meiner Karriere mit Dutzenden Entwicklern zusammengearbeitet und die Entwicklung von RiME lief reibungslos (und ich habe einige Wracks in der Vergangenheit erlebt, ich weiß also holprig von reibungslos zu unterscheiden).



Das Team war super professionell. Raul hatte eine klare Vision davon, was sie vom Start unserer Gespräche an machen wollten und wir sagten dieser Vision zu. Wir haben unsere Ressourcen eingesetzt, um dort zu helfen wo es nötig war und sie mit mehr Plattformen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen (was es verdient hat)."



Und dann bestätigte der Community Manager noch, dass man schon im Besitz eines Switch Dev-Kits sei.