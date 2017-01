Nachdem Rise of the Tomb Raider Frau Pratchett einige Auszeichnungen einbrachte, sagt sie jetzt Lebewohl zu Frau Croft.

Auf Twitter gab Rhianna Pratchett ihren Abgang bekannt:

So, I'm packing up my climbing axe plus a little venison jerky for the road, and bidding a fond farewell to Lara. Onwards to new adventures! — Rhianna Pratchett (@rhipratchett) 3. Januar 2017

"Also, ich packe meine Kletteraxt plus etwas Hirsch Jerky für den Weg ein und sage ein liebevolles Lebewohl zu Lara. Auf zu neuen Abenteuern!"



Pratchet schrieb neben dem Script für Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider auch bei BioShock Infinite, Heavenly Sword, Mirror's Edge, Overlord, Prince of Persia, Risen und Thief mit. Zudem tippte sie das Innenleben ihrer Gehirnwindungen für die Mirror's Edge Comics 1 bis 6 und Tomb Raider: The Beginning und Tomb Raider Comics 7 bis 18 nieder.



"Ich möchte dem Crystal Dynamics-Team für ihre Hingabe danken. Leute, es war emotional. Ich möchte glauben, dass wir einige gute Dinge getan haben. Vielleicht haben wir die Gaming-Landschaft ein kleines Stückchen bewegt. Und das fühlt sich verdammt gut an," so Pratchett weiter.



"Ich möchte auch der großartigen Tomb Raider-Fan Community danken. Ihr seid wirklich die besten der Welt. Ihr erinnert mich immer wieder daran, warum ich diesen Job mache."