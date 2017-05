Shadow of the Tomb Raider wird nicht auf der diesjährigen E3 im Juni vorgestellt, allerdings soll die Ankündigung noch 2017 erfolgen.

Wann wir Shadow of the Tomb Raider vorgestellt?

Im November 2016 wurde der Name des kommenden Tomb Raider-Spiels auf kuriose Weise geleakt. Reddit-Nutzer Tripleh280 entdeckte, dass ein Mitfahrer in der U-Bahn auf seinem Laptop an einer Präsentation zu Shadow of the Tomb Raider arbeitete und veröffentlichte direkt ein Foto davon. Nicht näher genannte Quellen bestätigten den Namen später gegenüber Kotaku.

Im kanadischen Montreal, wo das Foto entstand, hat das Entwicklerstudio Eidos Montreal seinen Sitz. Crystal Dynamics ist an dem kommenden Teil nicht beteiligt. Das Studio, das für das Tomb Raider-Reboot von 2013 und Rise of the Tomb Raider verantwortlich zeichnet, arbeitet aktuell an mehreren Marvel-Projekten.

Laut Senior Community Managerin Meagan Marie wird Shadow of the Tomb Raider nicht auf der diesjährigen E3 zu sehen sein. Dies äußerte sie gegenüber der Tomb Raider-Fanseite Turning Point. Allerdings werde man dies "später in diesem Jahr nachholen". Spekuliert wird darauf, dass Publisher Square Enix das Spiel auf der Gamescom 2017 in Köln vorstellt.