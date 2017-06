Rocket League feiert seine TV-Premiere: NBC Sports zeigt bald zum allerersten Mal ein Turnier des Fußball-Autospiels im Fernsehen.

NBC Sports und Psyonix bringen Rocket League ins Fernsehen

Rocket League eignet sich perfekt, um eSport im herkömmlichen Fernsehen voranzubringen: Immerhin geht es hier darum, mit Autos Fußball zu spielen. Das kommt dem klassischen Sportfernsehen relativ nahe und bietet ein vertrauteres Bild für den gemeinen Fernsehzuschauer, als es zum Beispiel ein League of Legends-Turnier tut. Klar, eigentlich macht die Möglichkeit des Online-Streamings eine Übertragung im Fernsehen irgendwie obsolet. Aber ein nicht zu unterschätzendes Zeichen für die Allgemeinheit stellt der Deal zwischen Psyonix und NBC Sports trotzdem dar: Bald wird zum ersten Mal ein Rocket League-Turnier im TV übertragen.

Mehr: Rocket League - Weitere Details zur Switch-Version bekannt

Rocket League habe man sich aus unterschiedlichen Gründen ausgesucht, erklärt Rob Simmelkjaer, der Vizepräsident von NBC Sports:

"Es wächst in einem guten Tempo. Wir sehen die Zuschauerschaft wachsen, es hat einen großen Buzz da draußen."

"Wir glauben, dass es eine Sport-DNA besitzt, die gut zu uns und unserem Publikum passt – unserem Sport-liebenden Publikum."

"Es hat ganz offensichtlich diesen Mix aus Fußball und Motorsport, was beides Sportarten sind, die wir ausgiebig mit unserem NBC Sports-Netzwerk abdecken."

Das Turnier, um das es geht, beginnt im Juli. Sobald die regionalen Endrunden starten, fangen ausgewählte NBC Sports-Networks in New England und der Bay Area zum ersten Mal an, Rocket League-Spiele zu zeigen. Das Finale im August strahlt das NBC Sports Network dann innerhalb der gesamten USA aus und in einigen anderen Ländern soll es auf Syfy gezeigt werden.

Welche Spiele würdet ihr gern im Fernsehen sehen?

Mehr: PS4, Xbox One & Nintendo Switch - Crossplay-Absage: Xbox-Chef reagiert auf Sonys Begründung