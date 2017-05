Psyonix hat auf das Fan-Feedback gehört und überarbeitet mit dem Update 1.34 die kontrovers diskutierte Arena Neo Tokyo.

Rocket League bekommt bald das Update 1.34.

Entwickler Psyonix hat sich das harte Feedback der Fans zu Herzen genommen und mit dem Update 1.34 die unbeliebte Arena Neo Tokyo für Rocket League überarbeitet, nachdem sie zuvor aus der Online-Ranking-Playlist entfernt wurde.

Das Redesign bietet weiterhin den futuristischen Look des Vorbilds, kommt aber ohne die beiden Rampen auf der linken und rechten Seite aus. Diese haben viele Autofußball-Akrobaten gestört.

Wer trotzdem seine Runden auf dem "alten" Neo Tokyo-Feld drehen will, kann das weiterhin tun: Die Arena ist nun unter dem neuen Namen Toyko Underpass in privaten Matches und in Offline-Modi zu finden. Toyko Underpass ersetzt außerdem die Underpass-Map aus der Rocket Labs-Playlist.

Darüber hinaus bringt der Patch mit dem Mantis auch einen neuen Flitzer inklusive sechs Decal-Sticker. Die Karre bekommt ihr allerdings nur als Loot in einer der neuen Nitro Crates, die unter anderem limitierte Räder, Raketenspuren und Decals enthalten. Hier ein Bild des Mantis:

Der neue Wagen Mantis.

Der Patch 1.34 erscheint am 10. Mai 2017 um Mitternacht.

Was haltet ihr von der neuen Neo Tokyo-Arena?