Aber hey, nichtsdestotrotz hat Microsoft ein knallhartes Spiele-Lineup für die Xbox One.





Über vier Jahre Entwicklungszeit an Scalebound waren somit für nichts.



"Nach sorgfältiger Überlegung sind Microsoft Studios zur Entscheidung gekommen, die Produktion von Scalebound zu beenden," teilt ein Sprecher Microsofts gegenüber IGN mit. "Wir arbeiten hart daran unseren Fans dieses Jahr ein großartiges Spiele-Lineup abzuliefern, mit Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2, Sea of Thieves und anderen tollen Erlebnissen."



Vor der offiziellen Bestätigung gab es übrigens zuerst Berichte von Kotaku und Eurogamer. Die dortigen Redakteure haben aus Quellen erfahren, dass man bei Platinum Games die Arbeiten an Scalebound bereits Ende des vergangenen Jahres beendet hatte.



Entwickler seien in Zwangsurlaub geschickt worden, um dem Druck des Projekts mal einen Monat entkommen zu können. Das hat das Spiel wiederum aus dem Zeitplan geworfen, neben technischen Schwierigkeiten, was Microsoft dazu veranlasste die Entwicklung zu beenden.