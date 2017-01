Scalebound wurde ja gerne mal als das Traumspiel von Platinum Games bezeichnet...





... doch wenn man dem verantwortlichen Game Designer Hideki Kamiya folgt, bekommt man nichts von irgendwelchen Dramen mit, sondern sieht einfach nur einen professionellen Herrn, der total cool mit der Situation umgeht:



"Es tut mir wirklich für jeden Leid, der sich auf dieses Spiel gefreut hat," schreibt Kamiya auf Twitter zum Abbruch der Entwicklung von Scalebound.



"Es tut mir Leid euch solch schlechte Nachrichten zu Beginn des Jahres eingebracht zu haben. Alles, was ich für euch machen kann ist, zu versprechen, dass ich weiterhin gute Spiele abliefern werde."



Auf Gerüchte, dass Kamiya aufgrund von psychischen Problemen eine Auszeit genommen habe, äußerte sich der Herr auch gleich noch:



"Und... ich soll für meine psychische Gesundheit eine Auszeit genommen haben? ... Ich!? Auf gar keinen Fall."



Zur Beendigung des Projekts haben sich Kamiya sowie das gesamte Platinum Games-Team mittlerweile ebenfalls geäußert:



"Wir sind sehr enttäuscht, dass die Dinge auf diese Art endeten, besonders da wir wissen, dass sich viele unserer Fans auf das Spiel genauso gefreut haben wie wir," liest man auf Platinum Games' Webseite.



Und Kamiya schreibt, "Ich werde extra hart arbeiten, um euch nie wieder so hängen zu lassen wie hier. Ich hoffe also, dass ihr auch in der Zukunft ein Auge auf uns behalten werdet,".