Anfang des Jahres verkündete Microsoft, dem von Platinum Games entwickelten RPG Scalebound den Riegel vorzuschieben und die Arbeiten am Spiel einzustellen. Wie nun aber SomosXbox berichtet, hat Microsoft am 3. Mai den Markenschutz für Scalebound erneuert.

Viele Fans hoffen nun darauf, dass Microsoft das abgesägte Projekt wieder aufgegriffen hat und irgendwann doch auf den Mark bringt, was von einem Tweet des italienischen Blogs XRays Insider nochmals befeuert wird.

Insider Report: Do you remember Scalebound? Development is resumed, led by and entrusted to an important "close" MS team. Info soon!