Nach dem HD-Remaster bekommt Shadow of the Colossus nun auch ein vollwertiges PS4-Remake spendiert. Und wenn es nach Schöpfer Fumito Ueda geht, sollte Sony hier auch ein paar Änderungen am Original vornehmen.

Shadow of the Colossus kommt noch einmal auf die PS4.

Die Enthüllung des PS4-Remakes von Shadow of the Colossus gehörte zu den größten Überraschungen, die Sony auf ihrer E3 2017-Konferenz zu bieten hatte. Aber auch wenn der Look des Klassikers komplett überarbeitet werden soll, bleibt inhaltlich alles beim Alten. Dabei hat sogar Fumito Ueda, der Schöpfer des PS2-Originals, ein paar Änderungswünsche.

Wie Ueda im Gespräch mit Eurogamer verraten hat, sei er selbst in das Remake der Bluepoint-Entwickler nicht wirklich involviert und konzentriere sich lieber auf sein nächsten Spiel. Dennoch habe er eine Liste an Änderungen angefertigt, die er gern an Shadow of the Colossus vornehmen würde und hat diese an Sony weitergeleitet. Ob es diese Korrekturen auch in das fertige Remake schaffen, weiß er dabei aber nicht.

Welche Sachen er an seinem eigenen Spiel im Nachhinein ändern würde, verriet Ueda dabei leider nicht. Denn würde er jetzt Kritikpunkte aufzählen, die im Remake aber nicht geändert wurden, wäre das schließlich nur ein Problem. Daher behält seine Liste lieber für sich, betont aber, dass es nicht darum geht, weitere Bosse in das Spiel einzufügen.

"In diesem Spiel gibt es 16 Gegner und es gibt eine Geschichte über 16 Gegner. [...] ich habe nicht vor, die Geschichte zu ändern. Das Spiel ist fertig mit diesen 16 Gegner. Das ist ok."

Über sein neues Spiel verrät Ueda weiterhin nur sehr wenig. Anders als früher will er aber zunächst einen Prototypen anfertigen, bevor er sich mit seiner Vision an die Öffentlichkeit wagt. Angesichts der schwierigen Entwicklungsgeschichte von The Last Guardian ist das sicher keine schlechte Idee.

Was würdet ihr an Shadow of the Colossus ändern?