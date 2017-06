Überraschung! Sony hat auf der E3-Pressenkonferenz ein Remake zu Shadow of the Colossus enthüllt. Seht hier den ersten Trailer.

Shadow of the Colossus kommt auf die PS4.

Sony hat während seiner E3-Pressekonferenz ein PS4-Remake zum Team ICO-Klassiker Shadow of the Colossus enthüllt. Das Action-Adventure für die PS4 wird von Bluepoint Games entwickelt, die bereits für die Uncharted: The Nathan Drake-Collection verantwortlich zeichnen.

Das PS4-Remake zu Shadow of the Colossus soll 2018 erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Shadow of the Colossus wurde 2006 als eines der letzten großen PS2-Titel erstveröffentlicht und kam 2011 in der Ico & Shadow of the Colossus Collection in einer HD-Remaster-Version für die PS3 auf den Markt, die ebenfalls bei Bluepoint Games entstand. Vielleicht schlägt die PS4-Version ja diesmal mit einer besseren Steuerung auf - wobei uns The Last Guardian allerdings erneut gezeigt hat, dass sich in den Ecken und Kanten eines Spiels ein ganz gewisser Charme versteckt.

Für all diejenigen, denen Shadow of the Colossus nichts sagt: In dem Action-Adventure begleiten wir einen Wanderer, der mit seinem Pferd Agro eine weite Landschaft bereist. Unser Ziel ist es, 16 Kolosse zu bezwingen, um die Macht zu erhalten, das Leben eines Mädchens zu retten. Das Spiel besticht mit einer ganz eigenen, melancholischen Atmosphäre, während uns die karge Spielwelt in jeder Minute das Gefühl gibt, gleichermaßen einsam und bedeutsam zu sein.

Was sagt ihr zu dem Trailer?