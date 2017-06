Sonys Präsident Shuhei Yoshida hat in einem Interview bestätigt, dass die PS4-Version von Shadow of the Colossus als komplettes Remake mit einer optionalen neuen Steuerung aufschlägt.

Shadow of the Colossus kommt auf die PS4.

Nachdem der PS2-Klassiker Shadow of the Colossus bereits eine HD-Remaster-Version für die PS3 erhalten hat, stellt sich zwangsläufig die Frage, was denn die kürzlich auf der E3 2017 angekündigte PS4-Fassung des Action-Adventures anders machen will.

In einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu (via Polygon) bestätigte Shuhei Yoshida, Präsident von Sony Worldwide Studios, dass es sich bei Shadow of the Colossus für die PS4 um ein Remake handle, das mit den gleichen Inhalten wie das Original daherkomme. Sämtliche Assets des Spiels würden hingegen komplett neu erstellt.

Wie Yoshida außerdem erklärte, kommt das PS4-Remake von Shadow of the Colossus nicht nur mit einer neuen Optik daher, sondern auch mit einer überarbeiteten, "moderneren" Steuerung, an der die Entwickler gerade werkeln würden. Diese sei aber rein optional. Denn im gleichen Atemzug versicherte er, dass die Steuerung des PS2-Spiels auch in der PS4-Version von Shadow of the Colossus auswählbar sei - trotz des Vorhabens, "mit moderner Technik zu zeigen, wie großartig das Original ist".

Shadow of the Colossus spielt sich sowohl auf der PS2 als auch auf der PS3 zickig und ungelenk. Mein Pferd Agro ignorierte meine Tastenbefehle regelmäßig und stürzte mich öfter in den Bildschirmtod, als es Kolosse gibt. Nicht unmittelbar, sondern erst im Nachhinein wurde mir klar, dass genau das den besonderen Charm des Spiels ausmacht. Shadow of the Colossus ist eben ein ganz und gar ungewöhnliches Action-Adventure mit Design-Entscheidungen, die es zuvor noch nicht gegeben hat - und die Steuerung unterstreicht das zusätzlich.

Das PS4-Remake von Shadow of the Colossus soll 2018 erscheinen.

Wie steht ihr dazu? Braucht Shadow of the Colossus eine neue Steuerung?