Shadow Warrior 2 erscheint nächste Woche für PS4 und Xbox One.

"Indie-Meisterwerk", "Der böse Bastard von Doom und Borderlands" oder "Actiongeladener Retro-Shooter": Im GameStar-Test überhäuften unsere Kollegen Shadow Warrior 2 mit Lob, hoben unter anderem den Antihelden Lo Wang mit seinem derben Humor, die "über 70 höchst unterschiedlichen Waffen" und die detailreichen Splatter-Effekte hervor. Insgesamt verdiente sich Shadow Warrior 2 eine Wertung von 90 Punkten.

Von den Vorzügen des Shooters, der für Koop- und Solo-Spieler interessant ist, dürfen sich bald auch Konsolenspieler überzeugen. Nachdem Shadow Warrior 2 erstmals im Oktober 2016 für PC erschien, folgen die Konsolenversionen für PS4 und Xbox One schon nächste Woche - genauer gesagt am 19. Mai 2017. Der Preis dürfte wie bei der PC-Fassung bei rund 35 Euro liegen (via: Dual Shockers).

