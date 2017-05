Der Entwickler Ys Net wird das Action-Adventure Shenmue 3 definitiv nicht auf der diesjährigen E3 zeigen. Stattdessen will sich das Team auf die Arbeiten an dem Spiel konzentrieren.

Shenmue 3 wird auf der diesjährigen E3 in Los Angeles nicht zu sehen sein.

In der jüngeren Vergangenheit war es rund um das Action-Adventure Shenmue 3 ziemlich ruhig geworden. Das wird sich auch bei der diesjährigen E3 in Los Angeles nicht ändern. Wie der Entwickler Ys Net jetzt auf der offiziellen Kickstarter-Seite bekannt gegeben hat, will sich das Team im Juni vollständig auf die Arbeiten an dem Spiel konzentrieren und hat somit keine Zeit, um Messen oder Ausstellungen zu besuchen - inklusive der E3.

Allerdings will Ys Net monatliche Updates zum jeweils aktuellen Entwicklungsstand von Shenmue 3 veröffentlichen, um die wartenden Fans auf dem Laufenden zu halten. Einen konkreten Release-Termin für das Action-Adventure gibt es noch immer nicht.