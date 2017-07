Neue Spielszenen, Updates und Ankündigungen wird es auf der Gamescom im August geben.

Nach der vielumjubelten Ankündigung auf der E3 2015 ist es mittlerweile ziemlich ruhig um Shenmue 3 geworden, auch auf der E3 2017 glänzte der Titel mit Abwesenheit. Ein paar neue Infos gibt es nun aber trotzdem und zwar auf dem offiziellen Shenmue-Blog, auf dem im aktuellen Eintrag ein paar Ankündigungen gemacht werden.

Zum einen wurde der Schriftzug des Spiels geändert, die Schriftart erinnert nun stärker an die ersten beiden Teile der Serie. Und zum anderen stellen die Entwickler in Aussicht, dass es neue Infos zum Spiel auf der Gamescom geben wird, die Ende August in Köln stattfindet. Dort soll es sowohl neue Filmclips, als auch Updates und weitere Ankündigungen geben.

Shenmue 3 hat noch kein Release-Datum und wird für den PC und die PS4 erscheinen.