Shenmue 3-Director Yu Suzuki richtet sich mit einer wichtigen Mitteilung an die Fans: Der Release-Termin von Shenmue 3 musste in die zweite Jahreshälfte 2018 verschoben werden.

Shenmue 3-Entwickler Ys Net musste den Release-Termin verschieben.

"Ich weiß, dass ihr alle die Veröffentlichung von Shenmue 3 herbeisehnt, aber leider müssen wir den Release-Termin verschieben." Mit diesen Worten richtet sich Director und Producer Yu Suzuki in einem Kickstarter-Update an die Fans der Reihe. Ursprünglich sollte Shenmue 3 im Winter 2017 für PS4 und PC auf den Markt kommen, nun peilen die Entwickler von Ys Net die zweite Jahreshälfte 2018 an.

Wie Suzuki weiter ausführt, hätten sich durch neue Technologien neue Möglichkeiten eröffnet. Das Spiel sei nun größer und schöner, als er erwartet habe. Trotzdem wolle er sich mehr Zeit nehmen, um die eigenen Erwartungen und die der Backer zu erfüllen. Bereits vor einigen Tagen gaben die Entwickler bekannt, dass man sich im Juni vollständig auf die Arbeiten an Shenmue 3 fokussieren wolle - Zeit für einen E3-Auftritt habe man keine.

Shenmue 3 wurde auf der E3 2015 zusammen mit einer Kickstarter-Kampagne angekündigt. Nach dem ersten großen Erfolg der Kickstarter-Kampagne stieg Sony als offizieller Partner mit ins Projekt ein, zusätzlich unterstützt Sega die Entwicklung.