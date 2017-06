Shawn Layden hat in einem Interview versprochen, dass alle Sony-Spiele der E3 2017, die mit dem Release-Fenster 2018 vorgestellt wurden, noch in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erscheinen sollen.

Shawn Layden macht ein Versprechen.

Sony stieß nach der E3 2017-Pressekonferenz bei einigen Spielern auf Kritik: Viele der vorgestellten PS4-Exklusivspiele erscheinen gar nicht mehr 2017, sondern erhielten das schwammige Release-Fenster 2018. Während die beiden Erweiterungen Uncharted: The Lost Legacy und Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, mussten sich Fans bei PS4-Spielen wie Spider-Man mit einem Release irgendwann im nächsten Jahr zufrieden geben.

In einem Interview mit Telegraph konkretisierte Shawn Layden, President von Sony Interactive Entertainment America, nun das "irgendwann 2018".

"Die Spiele für 2018 erscheinen alle in der ersten Hälfte des Jahres. Ist das in den nächsten 12 bis 13 Monaten? Höchstwahrscheinlich ja. "

Mit Gravity Rush 2, Horizon Zero Dawn und Nioh begann 2017 bereits äußerst stark und offenbar hält Sony auch im nächsten Jahr an dieser Release-Strategie fest. Sollte Sony sein Versprechen einhalten, dann erscheinen folgende E3 2017-Spiele zwischen Januar und Juni 2018:

Days Gone - Release 2018?

Einige Fans lassen derweil auf Reddit die Korken knallen, weil sie Days Gone nach Laydens Aussage nun ebenfalls in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erwarten. Jedoch erhielt das PS4-exklusive Zombie-Open World-Spiel von Bend Studio auf der E3 2017 kein Release-Fenster. Es bleibt also weiterhin ungewiss, wann genau Days Gone erscheint.

Sony auf der E3 2017 - Alle Spiele und Infos im Überblick

Ähnlich verhält es sich mit dem neuen David Cage-Adventure Detroit: Become Human, das auf der E3 2017 zwar einen neuen Trailer, aber ebenfalls keine neuen Infos zum Release erhielt.