Die Internet Movie Database hat anscheinend nähere Informationen zum Plot von Spider-Man offenbart.





Demnach hat Peter Parker im PS4-Exklusvispiel Spider-Man einen Job und ist Eigentümer von "Parker Industries".



Daneben hat Parker eine Familie, also Frau und Tochter - allerdings kam die 26 Jahre alte Mary Jane Watson bei einem Unfall ums Leben. Übrig bleibt das Töchterchen, das Parker von nun an beschützen möchte, weswegen er sie in die Obhut von Superheldin Cindy "Silk" Moon gibt.



Im Spiel versucht Spider-Man herauszubekommen, wer seine Frau ermordet hat - und währenddessen geht er einer düsteren Verschwörung auf den Grund und trifft sogar auf einen Klon!



Der Datenbankeintrag bei IMDB wurde mittlerweile gelöscht. Bewahrheiten sich diese Angaben jedoch, dann bedeutet das, dass Spider-Mans Tochter Annie Parker mit von der Partie sein wird.