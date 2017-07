Für Spider-Man: Homecoming haben sich Sony und Marvel zusammengetan, obwohl es lange Zeit Streitigkeiten um die Rechte an bestimmten Charakteren gab. Was Sony für die Zukunft plant, lest ihr hier.

Spider-Man: Homecoming

Spider-Man hat in Marvels Kino-Universum lange Zeit durch Abwesenheit geglänzt. Schließlich konnten sich Sony und Marvel aber doch noch wegen der Rechte einigen und es kam zur Zusammenarbeit. Nachdem Spider-Man bereits in Captain America: Civil War zu sehen war, folgte ein weiteres Reboot der eigenen Filmreihe, allerdings produziert von Marvel. Darum tritt zum Beispiel auch Robert Downey Jr. als Iron Man in Spider-Man: Homecoming auf. Jetzt will Sony auf dem Erfolg des Kinofilms aufbauen und weitere Charaktere aus den Spider-Man-Comics auf die Leinwand bringen (via: Variety).

Sony wollte schon einmal ein Spidey-Kinouniversum aufbauen, hat die meisten Pläne dann aber wieder verworfen. Jetzt bekommt die Idee neuen Schwung. Der Venom-Film mit Tom Hardy wurde bereits angekündigt, außerdem befindet sich Sony offenbar bereits in der Pre-Production von Silver & Black. Dabei handelt es sich um einen Film über die Juwelen-Diebin Black Cat und die Söldnerin Silver Sable. Weitere Ankündigungen sollen in den nächsten Monaten folgen, sagt Sony.

Allerdings wolle man jedem Charakter das passende Format und Budget geben. Auch das Genre sei entscheidend: Während sich Venom zum Beispiel eher an Horrorfilmen und Regisseuren wie John Carpenter oder David Cronenberg orientieren soll (wenn auch "mit mehr Pop und Spaß"), sei Silver & Black eher ein Buddy-Movie im Stil von Thelma & Louise oder Midnight Run. Laut Sony sind Superheldenfilme mittlerweile so breit gefächert, dass es keinen Sinn ergibt, sie als einzelnes Genre zu begreifen:

"Superhelden-Filme haben den Punkt erreicht, an dem sie nicht mehr länger per se Superhelden-Filme sind. Sie sind im Wesentlichen Genre-Filme. Es ist nicht mehr so, dass die Charaktere ein Cape haben und fliegen. In Silver & Black sind diese beiden Frauen modern und cool... Sie tragen vielleicht Kostüme, aber sie sind sehr real und sehr geerdet."

Welchen Charakter aus den Spider-Man-Comics wollt ihr auf der großen Leinwand sehen?

