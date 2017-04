Wie Entwickler DICE in einem Interview mit Mashable bestätigte, soll Star Wars: Battlefront 2 keinen Season Pass haben. Es scheint die Antwort des Studios auf die Probleme zu sein, zu denen der Season Pass beim Vorgänger Battlefront führte.

Eines der großen Probleme des Multiplayer-Shooters war, dass sich das Spiel für viele Spieler zu Beginn unvollständig anfühlte und erst nach und nach mit zusätzlichem, kostenpflichtigem Content aufgestockt wurde. Bis sich Battlefront knapp ein Jahr später vollständig anfühlte, war ein Großteil der Community bereits verschwunden, während der Rest unter dem Problem litt, Matches zu finden oder mit Freunden zu spielen, die nicht alle Add-Ons hatten.

Wie Mashable schreibt, bleibt das Leben von Star Wars: Battlefront 2 post-Release zwar dennoch vage, eines ist aber gewiss: Einen Season Pass wie es ihn bei Battlefront gab, wird es nicht wieder geben. Das bestätigte Bernd Diemer, der Creative Director von Battlefront 2, im Interview auf der Star Wars Celebration 2017.

"Wir haben uns dafür entschieden und es ist eine dieser schwierigen Entschweidungen, weil es so viele Konsequenzen hat. Als wir uns ansahen wie sich Battlefront über seinen Lebenszyklus hinweg entwickelt hat, mit den DLCs und allem, dachten wir uns "Wisst ihr was? Für diese Art von Spiel sind Season Passes nicht das Beste. Wir müssen [es auseinandernehmen] und uns etwas besseres ausdenken.""

Grundgedanke für diese Entscheidung sei gewesen, dass Battlefront 2 seine Community nicht aufspalten soll. Weitere Details wollte Bernd Diemer allerdings nicht verraten. Er erklärte stattdessen, dass es gefährlich für die Gesundheit einer Community sei, wenn neue Karten und Modi sich hinter einer Paywall verbergen.

All das klingt eigentlich ziemlich gut und dürfte Battlefront-Fans freuen – wäre da nicht dieser eine kleine Zusatz, den Mashable ihrem Artikel hinzufügen mussten. Offenbar wurden die Kollegen kurz nach dem Interview von Publisher Electronic Arts angeschrieben, der anmerkte, dass sie trotz Diemers Aussagen offiziell noch nichts zum Thema Season Pass sagen könnten:

"Während wir noch nicht in der Lage sind, jegliche Live Service-Pläne zu bestätigen, können wir sagen, dass wir das Feadback unserer Battlefield-Community laut und deutlich gehört haben. Wir wissen, dass sie mehr Tiefe, mehr Fortschritt und mehr Inhalt wollen. Also konzentrieren wir uns darauf, das in jeder Dimension von Star Wars Battlefront 2 zu liefern. "

Das Schicksal des Season Pass scheint also doch noch ein wenig in der Schwebe zu hängen. Der Einwand von EA muss nicht bedeuten, dass es doch einen Season Pass geben wird, allerdings deutet es wohl darauf hin, dass an einem Ersatz gearbeitet wird, mit dem alte Probleme umgangen werden können.

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November für PS4, PC und Xbox One.

Was haltet ihr von de