"Ganz schön schön hier" sagt Jar Jar Binks, als er zum ersten Mal Theed, die Hauptstadt des saftig-grünen Planeten Naboo, sieht. YouTuber Westie und viele Star Wars: Battlefront 2-Fans unter seinem Twitter-Post pflichten dem sonst so verhassten Gungan ausnahmsweise mal bei.

Westie postete gestern Abend einen Screenshot des kommenden SciFi-Shooters von EA und DICE auf seinem Twitter-Kanal, der uns einen ersten Blick auf die Multiplayer-Map "Angriff auf Theed" werfen lässt. Das Bild stammt ursprünglich aus einem Video des offiziellen Star Wars-Channels, das ihr euch unten anschauen könnt.

First shot of Theed in #Battlefront2... Frostbite never seems to disappoint! ?? pic.twitter.com/ipaB16gEr2