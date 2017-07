In der geschlossenen Alpha von Star Wars: Battlefront 2 stehen nur vier spielbare Helden zur Verfügung. Dataminer haben im Spielcode aber Hinweise auf weitere Figuren gefunden.

Yoda ist für Star Wars: Battlefront 2 schon bestätigt.

Auch in Star Wars: Battlefront 2 wird es wieder möglich sein, in den Multiplayer-Gefechten als rechtschaffender Held oder finsterer Bösewicht aufzutreten. Diese besonders starken Figuren müssen erst in den jeweiligen Matches freigespielt werden, wobei einige Figuren bekannt sind. Neben Darth Maul, Boba Fett und Han Solo wird unter anderem auch die aktuelle Film-Heldin Rey mit von der Partie sein.

Nun haben sich Dataminer auf den Spielcode der geschlossenen Alpha gestürzt und in den Dateien nach weiteren Hinweisen gesucht. Auf Reddit stellen sie nun ihre Funde zur Schau und präsentieren eine Liste aller Helden, die für Star Wars: Battlefront 2 geplant zu sein scheinen, auch wenn sie im Spiel selbst noch nicht zu finden sind.

Neu sind hier vor allem die Filmfiguren aus der zweiten und dritten Kino-Trilogie, die Star Wars: Battlefront 2 erstmals mitabdeckt. So werden wir auch Captain Phasma und Kampagnen-Protagonistin Iden Versio spielen können.

Alle Star Wars: Battlefront 2-Helden aus der Alpha

Boba Fett

Han Solo

Leia

Luke

Bossk

Chewbacca

Darth Vader

Emperor

Grievous

Iden

Kylo Ren

Lando

Maul

Phasma

Rey

Yoda

Viele bekannte Namen wie Obi-Wan Kenobi oder Qui-Gon Jinn fehlen in dieser Liste, wobei natürlich zu bedenken ist, dass dieses Helden-Aufgebot nicht den vollständigen Cast von Star Wars: Battlefront 2 abbilden wird. Vielmehr ist EA bemüht darum, mit kostenlosen Content-Updates für weitere Helden, Maps und Modi zu sorgen.

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November für PS4, Xbox One und PC.